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Лидер фракции хватал за ягодицы женщину-депутата Кнессета 18.07 13:34   MIGnews.com

Лидер фракции хватал за ягодицы женщину-депутата Кнессета

Портал ynet сообщает о”буре”, сотрясающей Кнессет. В центре скандала - “лидер крупной фракции Кнессета”, который во время выезда депутатов на места погладил женщину-депутат по ягодицам.

Лидер фракции полагал, что речь идет не более, чем о “дружественном жесте”, и продолжил тур, как ни в чем не бывало.

Но о произошедшем было доложено главе партии, который резко осудил лидера фракции.
Политик также был осужден членами собственной фракции. После этого он устроил “примирение” с пострадавшей депутаткой, та его простила, и оба заявили, что “этот инцидент остался в прошлом”.
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