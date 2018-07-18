Ушел из жизни Игорь Браславский из группы "Доктор Ватсон"
Умер известный певец Игорь Браславский, известный также своими выступлениями в составе группы "Доктор Ватсон".
Об этом в среду, 18 июля в Facebook сообщил поэт-песенник и близкий друг артиста Александр Шаганов, передает Лента.ру.
"Горькая новость - не стало Игоря Браславского. Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон" и в сольной карьере. Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек", - написалон.
Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П.И. Чайковского по классу валторны. Окончил Московское музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. Работал в ВИА "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары", в театре "Музыка" под руководством Игоря Гранова.
Игорь Браславский покинул "Доктора Ватсона" в 2004 году, однако иногда продолжал выступать с группой. Является автором гимна к Всемирным юношеским играм (1998 год). Заслуженный артист РФ, лауреат Премии Правительства Москвы.