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В Австралии поймали крокодила-гиганта | Фото:18.07 23:27   MIGnews.com

В Австралии поймали крокодила-гиганта

Огромный крокодил весом 600 кг, которого около города Кэтрин на севере Австралии не могли поймать восемь лет, все-таки попался в ловушку, сообщает в среду, 18 июля The Sydney Morning Herald.

Все эти годы данные о том, что в реке обитает рептилия, длиной почти пять метров пугала рыбаков и туристов.

По данным издания, настоящий монстр, длиной в 4,7 метра, попался в оставленную охотниками ловушку неподалеку от населенного пункта Кэтрин.

Этот крокодил впервые был замечен здесь же в 2010 году, но с того времени охотникам не удавалось поймать его, что вполне может быть связано с большим жизненным опытом чудища, возраст которого эксперты оценили в шестьдесят лет.

Охотники рассказали СМИ, что это была славная охота и теперь они в восторге, после того как у них все получилось. Уникального крокодила передали в руки отдела дикой природы Министерства культуры Австралии. Они его доставили на крокодиловую ферму, чтобы никто не мог навредить гигантскому животному. Потом его выпустят на свободу.

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