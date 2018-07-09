В Австралии поймали крокодила-гиганта

Огромный крокодил весом 600 кг, которого около города Кэтрин на севере Австралии не могли поймать восемь лет, все-таки попался в ловушку, сообщает в среду, 18 июля The Sydney Morning Herald.
Все эти годы данные о том, что в реке обитает рептилия, длиной почти пять метров пугала рыбаков и туристов.
По данным издания, настоящий монстр, длиной в 4,7 метра, попался в оставленную охотниками ловушку неподалеку от населенного пункта Кэтрин.
Этот крокодил впервые был замечен здесь же в 2010 году, но с того времени охотникам не удавалось поймать его, что вполне может быть связано с большим жизненным опытом чудища, возраст которого эксперты оценили в шестьдесят лет.
Охотники рассказали СМИ, что это была славная охота и теперь они в восторге, после того как у них все получилось. Уникального крокодила передали в руки отдела дикой природы Министерства культуры Австралии. Они его доставили на крокодиловую ферму, чтобы никто не мог навредить гигантскому животному. Потом его выпустят на свободу.