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Американского актера обвинили в изнасилованиях | Фото:18.06 10:12   MIGnews.com

Звезда Шоу 70-х и Ранчо обвинен в трех изнасилованиях

Американский актер из "Шоу 70-х" и "Ранчо" Дэнни Мастерсон обвинен в изнасиловании троих женщин.

Об этом сообщили в прокуратуре Лос-Анджелеса, передает CNN.

Женщины заявили, что надругался над ними в собственном доме на Голливудских холмах в период с 2001 по 2003 год.

Мастерсон обвинен в изнасиловании 23-летней женщины в период с января по декабрь 2001 года, 28-летней в период с октября по декабрь в апреле 2003 года, а также 23-летней женщины, которую пригласил к себе домой. Слушание по его делу назначено на 18 сентября.

"Мистер Мастерсон невиновен, и мы уверены, что он будет оправдан, когда все доказательства наконец будут собраны и у свидетелей появится возможность дать показания", – сказал адвокат Мастерсона Том Мезеро.


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