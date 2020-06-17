Звезда Шоу 70-х и Ранчо обвинен в трех изнасилованиях
Американский актер из "Шоу 70-х" и "Ранчо" Дэнни Мастерсон обвинен в изнасиловании троих женщин.
Об этом сообщили в прокуратуре Лос-Анджелеса, передает CNN.
Женщины заявили, что надругался над ними в собственном доме на Голливудских холмах в период с 2001 по 2003 год.
Мастерсон обвинен в изнасиловании 23-летней женщины в период с января по декабрь 2001 года, 28-летней в период с октября по декабрь в апреле 2003 года, а также 23-летней женщины, которую пригласил к себе домой. Слушание по его делу назначено на 18 сентября.
"Мистер Мастерсон невиновен, и мы уверены, что он будет оправдан, когда все доказательства наконец будут собраны и у свидетелей появится возможность дать показания", – сказал адвокат Мастерсона Том Мезеро.