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На севере Швеции объявили о распространении COVID-19 18.06 18:34   MIGnews.com

На севере Швеции объявили о распространении COVID-19

Власти города Елливаре, расположенного на севере Швеции, заявили о неконтролируемом и опасном распространении коронавируса.

В связи с этим закрываются все развлекательные, а также культурные объекты. Кроме того, там призвали прекратить сообщение между городом и соседними областями, сообщает Thebarentsobserver.

Накануне, местные медицинские службы заявили, что за последние сутки заразились не менее 40 человек.


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