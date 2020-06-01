18.06 18:34 MIGnews.com
На севере Швеции объявили о распространении COVID-19
Власти города Елливаре, расположенного на севере Швеции, заявили о неконтролируемом и опасном распространении коронавируса.
В связи с этим закрываются все развлекательные, а также культурные объекты. Кроме того, там призвали прекратить сообщение между городом и соседними областями, сообщает Thebarentsobserver
.
Накануне, местные медицинские службы заявили, что за последние сутки заразились не менее 40 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии