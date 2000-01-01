18.06 09:12 MIGnews.com

Довольный суданец - вдохновитель инфильтрации из Ливана

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В рюкзаке у суданского мигранта, задержанного ЦАХАЛом 17 июня при пересечении границы со стороны Ливана, был найден костюм, который можно надеть на собеседование.По словам военных, арестованный был отправлен туда, откуда пришел.По данным 12 канала, все чаще мигранты пытаются проникнуть в еврейское государство, чтобы найти работу на фоне экономического кризиса в Ливане, из-за которого многие иностранные работники остались без средств к существованию.Также многие вдохновлены историей успеха первого суданского мигранта, который прорвался через границу в январе. ШАБАК допросил мужчину. А когда стало ясно, что у него не было планов совершать теракты, его отпустили и разрешили остаться в Израиле.Позже суданец отправился в Тель-Авив, где начал работать посудомойщиком в одном из заведений. С тех пор он часто писал в социальных сетях, как хорошо в Израиле, где много работы. Это привело к росту количества попыток со стороны нелегалов пересечь границу.В прошлом месяце Армия обороны Израиля задержала троих мигрантов, которые бежали из Ливана, где месяцами не платят зарплату или платят, но сокращенную более чем наполовину. Также многие остались без работы.Между тем, сейчас ситуация на израильской границе далека от стабильности. Помимо проникновения нелегалов зафиксирован рост попыток контрабанды оружия и наркотиков. Более того, "Хизбалла" уже неоднократно использовала пастухов для проведения разведки вдоль границы.