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`Футболисты знали, что спят со школьницами` 18.06 08:01   MIGnews.com

"Футболисты знали, что спят со школьницами"

Израильская пресса сообщает новые подробности скандала вокруг футболистов Маккаби Тель-Авив, обвиняемых в том, что занимались сексом с 15-летними девочками.

13-й канал израильского ТВ, со ссылкой на источник в полиции сообщает: “Версия второй девочки - очень правдоподобная. Реальное расследование началось только вчера - после того, как мы услышали ее”.

Следователи установили, что игроки знали - речь идет об ученицах старших классов, но не знали, что им - меньше 16 лет.

Вторая девочка давала показания на протяжении девяти часов. Ее подруга, которая также причастна к делу, дала показания ранее на этой неделе. По окончании расследования дело будет передано в прокуратуру.

Близкие девочки утверждают, что она тяжело переживает произошедшее. Ее родственник говорит : “Она очень хрупкая. Она почти не ест. Она не перестает рыдать. Она не спит. По ночам ее мучают кошмары. У нее очень тяжелое ощущение того, что ее использовали”.

Один из товарищей обвиняемых футболистов рассказал: “Девочки вступили с ними в контакт  в социальных сетях. Эта переписка передана следователям. Игроки спросили, сколько им лет. Они ответили: 18. Они не проверили, действительно ли это так, и пришли домой к одной из них”.


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