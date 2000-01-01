18.06 07:47 MIGnews.com

Расстрел в Джат

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В Израиле скончался 24-летний мужчина от ранений в арабской деревне Кфар Джат.Это произошло рано утром, 18 июня, передает The Jerusalem Post.Парень получил пулевые ранения, после чего был доставлен в медицинский центр в Бака аль-Гарбия. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего так и не удалось.Это уже второй случай убийства в данном районе за последние 24 часа. В ночь со вторника на среду 22-летний мужчина был также застрелен в Бака аль-Гарбия. Полиция начала расследование.