18.06 07:47 MIGnews.com
Расстрел в Джат
В Израиле скончался 24-летний мужчина от ранений в арабской деревне Кфар Джат.
Это произошло рано утром, 18 июня, передает The Jerusalem Post.
Парень получил пулевые ранения, после чего был доставлен в медицинский центр в Бака аль-Гарбия. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего так и не удалось.
Это уже второй случай убийства в данном районе за последние 24 часа. В ночь со вторника на среду 22-летний мужчина был также застрелен в Бака аль-Гарбия. Полиция начала расследование.
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