18.06 19:49 MIGnews.com
В Израиле – 303 жертвы COVID-19, 19998 зараженных
По состоянию на вечер, 18 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 19237 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
За последние сутки было зафиксировано 215 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 4177 человек.
На сегодняшний день 38 пациентов в тяжелом состоянии, из них 28 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 42 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 303 пациента. За последние сутки не было ни одной жертв. Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 15518 израильтян.
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