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В Израиле – 303 жертвы COVID-19, 19998 зараженных | Фото:18.06 19:49   MIGnews.com

В Израиле – 303 жертвы COVID-19, 19998 зараженных

По состоянию на вечер, 18 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 19237 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

За последние сутки было зафиксировано 215 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 4177 человек.

На сегодняшний день 38 пациентов в тяжелом состоянии, из них 28 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 42 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 303 пациента. За последние сутки не было ни одной жертв. Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 15518 израильтян.


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