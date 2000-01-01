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Электрическая компания отправила 92 сотрудника на карантин | Фото:18.06 18:13   MIGnews.com

Электрическая компания отправила 92 сотрудника на карантин

В четверг, 18 июня, 92 сотрудника электрической компании Израиля, включая руководство, были отправлены в карантин.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Соответствующее решение принято после того, как у двоих работников был диагностирован смертоносный китайский коронавирус COVID-19. Уточняется, что на похоронах их отца присутствовало по меньшей мере восемь коллег.

Электрическая компания заявила, что "Получив информацию о двух зараженных коронавирусом сотрудниках, компания обнаружила всех, кто вступил в контакт с этими людьми, и отправила десятки рабочих в изоляцию", – сказано в заявлении "Хеврат Хашмаль".

По данным компании, 21% работников продолжают работать из дома, чтобы сократить вероятность заражения.


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