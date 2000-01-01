Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












ЧП на границе с Газой: ранен сотрудник минобороны | Фото:18.06 16:06   MIGnews.com

ЧП на границе с Газой: ранен сотрудник минобороны

Водитель грузовика, работающий в службе безопасности министерства безопасности был серьезно ранен на границе с сектором Газа.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Это произошло в результате аварии. Уточняется, что грузовик соскользнул с дороги в канаву. Спасательные служба извлекла водителя из машины.

Пострадавшего доставили вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, опасаясь, что его состояние может ухудшиться.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:48
Хендель поддержит план Нетаниягу, несмотря на позицию Ганца
15:55
Нетаниягу провел совещание по бюджету: о чем договорились
15:34
Израильтян, застрявших в Центральной Америке, доставят домой
15:13
Асад идет на уступки
14:52
Сотрудница Кнессета заражена коронавирусом
14:10
"Правительство не способно остановить вторую волну"
14:03
Ганц рассказал о своем отношении к аннексии
13:28
Утверждена программа помощи малому бизнесу
13:05
Бар Симан Тов: мы выучили многое, но не знаем ничего
12:40
Нетаниягу: Мы останавливаем открытие экономики
12:25
Йемен: боевики украли миллионы, напечатанные Гознаком
12:07
Генерал-майор Мизрахи: Аннексия - безумие
12:03
Жуткое ДТП в Мордовии: 6 жертв  
11:50
ЕС одобрил израильскую программу "Открытое небо"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  