18.06 16:06 MIGnews.com

ЧП на границе с Газой: ранен сотрудник минобороны

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Водитель грузовика, работающий в службе безопасности министерства безопасности был серьезно ранен на границе с сектором Газа.Об этом сообщают израильские СМИ.Это произошло в результате аварии. Уточняется, что грузовик соскользнул с дороги в канаву. Спасательные служба извлекла водителя из машины.Пострадавшего доставили вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, опасаясь, что его состояние может ухудшиться.