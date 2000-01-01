18.06 16:06 MIGnews.com
ЧП на границе с Газой: ранен сотрудник минобороны
Водитель грузовика, работающий в службе безопасности министерства безопасности был серьезно ранен на границе с сектором Газа.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Это произошло в результате аварии. Уточняется, что грузовик соскользнул с дороги в канаву. Спасательные служба извлекла водителя из машины.
Пострадавшего доставили вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, опасаясь, что его состояние может ухудшиться.
Поделиться
Все по теме
Комментарии