19.06 07:10 MIGnews.com

ВОЗ бьет тревогу из-за ситуации с COVID-19 в Европе

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Суммарный показатель заболеваемости смертоносным коронавирусом COVID-19 существенно увеличился во многих странах Европы.Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на брифинге."После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах показатель новых случаев стабилизировался на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону", – отметил Клюге.По его словам, в странах, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования."В нескольких странах продолжают отмечаться повышенные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое – с 6 до 21 страны. Эпидемия COVID по-прежнему находится в активной фазе во многих странах", – констатировал представитель ВОЗ.