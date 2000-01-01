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В Израиле выявлено 257 новых зараженных за сутки | Фото:18.06 11:01   MIGnews.com

В Израиле выявлено 257 новых зараженных за сутки

В Израиле количество активных носителей смертоносного коронавируса COVID-19 достигло 4 092.

Обновленные данные по состоянию на 18 июня предоставило министерство здравоохранения.

За последние сутки было диагностировано 257 новых случаев заражения коронавирусом. 39 пациентов – тяжелом состоянии, из которых 32 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Всего на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 19 894 человек. 15 499 полностью вылечились и были выписаны из больниц. Скончались от коронавируса 303 пациента. Новых жертв за последние сутки не было.


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