"Правительство не способно остановить вторую волну"

По его прогнозу, в Израиле из-за новой вспышки коронавируса может быть принудительно возвращен в режим блокировки.
"Здесь нет чудес. Есть вероятность, что нам придется восстановить блокировку, потому что министерство здравоохранения не делает то, что нужно", — сказал Ваксман.
По мнению экспертов, если уровень заражения слишком долго превышает 1%, существует вероятность, что система здравоохранения может быть перегружена.
Ваксман отметил, что единственный способ остановить распространение – внедрить быструю систему отслеживания контактов зараженных. Для этого Израилю нужна база данных в режиме реального времени, чтобы эксперты могли принимать обоснованные решения о том, что происходит с вирусом.
"Министерство здравоохранения сопротивляется любым из этих изменений, так что у нас осталось то, что было в марте", — предупредил он.