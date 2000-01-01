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`Правительство не может остановить вторую волну` | Фото:18.06 14:10   MIGnews.com

"Правительство не способно остановить вторую волну"

Правительство Израиля не обладает возможностями, необходимыми для предотвращения второй волны коронавируса COVID-19.

Об этом заявил профессор Института Вейцмана Эли Ваксман, передает The Jerusalem Post.

По его прогнозу, в Израиле из-за новой вспышки коронавируса может быть принудительно возвращен в режим блокировки.

"Здесь нет чудес. Есть вероятность, что нам придется восстановить блокировку, потому что министерство здравоохранения не делает то, что нужно", — сказал Ваксман.

По мнению экспертов, если уровень заражения слишком долго превышает 1%, существует вероятность, что система здравоохранения может быть перегружена.

Ваксман отметил, что единственный способ остановить распространение – внедрить быструю систему отслеживания контактов зараженных. Для этого Израилю нужна база данных в режиме реального времени, чтобы эксперты могли принимать обоснованные решения о том, что происходит с вирусом.

"Министерство здравоохранения сопротивляется любым из этих изменений, так что у нас осталось то, что было в марте", — предупредил он.


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