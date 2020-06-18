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Ирак: `Зеленая зона` вновь подверглось ракетному обстрелу | Фото:18.06 10:24   MIGnews.com

Ирак: "Зеленая зона" вновь подверглась ракетному обстрелу

Утром, 18 июня, три ракеты взорвались на территории "Зеленой зоны" Багдада, где расположено посольство США и правительственные учреждения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Силы безопасности обнаружили пусковую установку, использовавшуюся при обстреле.



Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственности. Предполагается, что снаряды были запущены боевиками "Аль-Хашд аль-Шааби", которые подчиняются "Корпусу стражей Исламской революции".


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