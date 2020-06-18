18.06 10:24 MIGnews.com

Ирак: "Зеленая зона" вновь подверглась ракетному обстрелу

#Iraq|i Security Forces found the launcher used in last times rocket attack which targeted the Green Zone, #Baghdad, #Iraq pic.twitter.com/4Lj0zbtE7l — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) June 18, 2020

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Утром, 18 июня, три ракеты взорвались на территории "Зеленой зоны" Багдада, где расположено посольство США и правительственные учреждения.По предварительным данным, пострадавших нет.Силы безопасности обнаружили пусковую установку, использовавшуюся при обстреле.Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственности. Предполагается, что снаряды были запущены боевиками "Аль-Хашд аль-Шааби", которые подчиняются "Корпусу стражей Исламской революции".