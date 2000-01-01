18.06 09:50 MIGnews.com

Эрдан: Изнасилование 7-летней израильтянки – это теракт

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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в понедельник призвал расследовать жестокое изнасилование 7-летней израильской девочки, предположительно палестинцем, как террористическое нападение. В ответ на это полиция заявила, что нападение, по-видимому, не было националистически мотивированным.На панихиде по погибшим полицейским Эрдан сказал, что он обратился к Службе безопасности ШАБАК, полиции и Государственной прокуратуре с просьбой предоставить «все средства» для расследования этого нападения.«Мне трудно, и я уверен, что вам трудно не думать об ужасном инциденте, в котором 7-летняя девочка стала жертвой такого отвратительного, бесчеловечного и немыслимого акта», – сказал он на церемонии в Бейт-Шемеше.«Я не сомневаюсь, что человек, обвиняемый в этом злодеянии, и те, кто помогал ему, питались подстрекательством и ненавистью, которые они ежедневно поглощают в Палестинской администрации, – сказал Эрдан. – Независимо от того, что этот отвратительный насильник говорит о своих мотивах и обстоятельствах, данный инцидент должен быть расследован как националистически мотивированное преступление».Эрдан сказал, что он призвал всех, кто участвует в расследовании, подумать над тем, сделал бы преступник то же самое с палестинской девушкой.В воскресенье полиция предъявила обвинение 46-летнему палестинцу в похищении и изнасиловании 7-летней девочки в поселении в центральной части Западного берега в начале этого года. Он обвинялся в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, нападении и похищении человека.12-й канал идентифицировал подозреваемого как Назми Абед Эль-Хамид Каттуса, 46 лет, женатого отца детей из соседней деревни Дир Кадис в центральной части Западного берега.Согласно обвинительному заключению, Каттуса начал работать в начале этого года в качестве обслуживающего персонала в школе, расположенной в поселке. Там он установил связь с жертвой, давая ей конфеты. Затем он привел девочку в здание рядом со строящейся школой, насильно удерживал ее там, изнасиловал, а затем отпустил.Полицейский чиновник сообщил, что правоохранители рассматривают инцидент как преступное, а не националистически мотивированное нападение.По словам адвоката, нападавшие сказали жертве, что она «заслужила» то, что с ней произошло.