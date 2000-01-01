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Брат насильника называет обвинения ложью 18.06 08:40   MIGnews.com

Брат изнасиловавшего семилетнюю назвал обвинения ложью

“Шесть евреев и шесть арабов дали показания в пользу моего брата, — сказал он, — девушка увидела единственного арабского работника и указала на него”.

Брат палестинца, который изнасиловал семилетнюю еврейскую девочку в районе Биньямин, заявил, что его брат не виновен. Об этом он сказал в интервью для Maariv.

“Немыслимо, что человек, который работал в [еврейском] поселении в течение восьми лет и управлял 80 работниками, отец и дед, мог сделать такую ​​извращенную вещь”, — сказал он. “Ребенок увидел единственного арабского работника во всей школе и указал на него как на виновного”, — сказал он.


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