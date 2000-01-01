Совет Безопасности созывает заседание по Сирии

Дипломаты сообщили, что Совет Безопасности ООН соберется сегодня на открытое заседание, чтобы обсудить Сирию, где между проправительственными силами и силами, возглавляемыми джихадистами, идут интенсивные бои, пишет The Times of Israel.
По словам одного из неназванных дипломатов, эта встреча не была включена в повестку дня совета, но созывается по просьбе Бельгии, Германии и Кувейта, непостоянных членов совета, курирующих гуманитарные операции ООН в Сирии.
Другой дипломат заявил, что Соединенные Штаты попросили рассмотреть политические аспекты конфликта на этой встрече. В мае совет провел несколько заседаний по Сирии и ситуации в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб.
ООН опасалась, что там может произойти гуманитарная катастрофа, если боевые действия продолжатся.
В последние недели Идлиб был объектом почти ежедневных бомбардировок сирийским режимом и его союзником Россией.