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Совет Безопасности созывает заседание по Сирии | Фото:18.06 20:35   MIGnews.com

Совет Безопасности созывает заседание по Сирии

Дипломаты сообщили, что Совет Безопасности ООН соберется сегодня на открытое заседание, чтобы обсудить Сирию, где между проправительственными силами и силами, возглавляемыми джихадистами, идут интенсивные бои, пишет The Times of Israel.

По словам одного из неназванных дипломатов, эта встреча не была включена в повестку дня совета, но созывается по просьбе Бельгии, Германии и Кувейта, непостоянных членов совета, курирующих гуманитарные операции ООН в Сирии.

Другой дипломат заявил, что Соединенные Штаты попросили рассмотреть политические аспекты конфликта на этой встрече. В мае совет провел несколько заседаний по Сирии и ситуации в удерживаемой повстанцами провинции Идлиб.

ООН опасалась, что там может произойти гуманитарная катастрофа, если боевые действия продолжатся.

В последние недели Идлиб был объектом почти ежедневных бомбардировок сирийским режимом и его союзником Россией.


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