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Японию всколыхнуло мощное землетрясение | Фото:18.06 20:06   MIGnews.com

Японию всколыхнуло мощное землетрясение

Сегодня в северо-западной части японского острова Хонсю произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, вследствие чего образовалось цунами высотой около метра.

Об этом во вторник, 18 июня сообщает The Independent.

По данным японского метеорологического агентства, подземные толчки ощущались в наибольшей степени в префектуре Ниигата на побережье Японского моря.

Кроме того, небольшие колебания чувствовались также в Токио.


Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Из-за природной стихии тысячи домов в префектурах Ямагата и Ниигата остались без электроэнергии.

Кроме того, временно остановлено движение скоростных поездов.

Власти открыли центр экстренного реагирования при канцелярии премьер-министра Японии.
"Ожидается, что до всех частей Японии, кроме Исикавы, неизбежно доберутся волны цунами", - заявила метеорологическая служба страны.

К счастью, о пострадавших и разрушениях информация не поступала.


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