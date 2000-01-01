Японию всколыхнуло мощное землетрясение

Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
Из-за природной стихии тысячи домов в префектурах Ямагата и Ниигата остались без электроэнергии.
Кроме того, временно остановлено движение скоростных поездов.
Власти открыли центр экстренного реагирования при канцелярии премьер-министра Японии.
"Ожидается, что до всех частей Японии, кроме Исикавы, неизбежно доберутся волны цунами", - заявила метеорологическая служба страны.
К счастью, о пострадавших и разрушениях информация не поступала.