18.06 19:17 MIGnews.com

Как работал тоннель незаконной миграции в Бен-Гурион

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Портал ynet публикует подробности контрабандисткой схемы по незаконному ввозу на территорию Израиля граждан республики Грузия.Члены сети, часть которых работала в компаниях, представляющих различные услуги в аэропорту Бен-Гурион, действовали организовано и систематически с целью обхода существующих механизмов контроля и безопасности на границе. Им удавалось провозить грузин на израильскую территорию, минуя всякие транзитные и паспортные проверки.Каждую неделю в Израиль прибывали около десятка незаконных мигрантов. Они сходили с различных рейсов, переодевались в одежду рабочих аэропорта, после чего их проводили к такси, которые отвозили их на тайные квартиры.Полицейские следователи говорят, что речь об очень продуманной и сложной криминальной организации. Члены сети сумели создать инфраструктуру, получившую доступ к самолетам, приземляющимся в международном аэропорту Бен-Гурион.Следствие показало, что контрабанда людей происходила три-четыре раза в неделю. Каждый раз прилетали по два-три мигранта. С тем, чтобы не возбудить подозрений, люди прилетали из различных стран Европы - Польши, Венгрии, Испании, Британии.Грузины платили контрабандистам за их услуги 8-10 тысяч долларов. По приземлении в аэропорту Бен-Гурион они меняли одежду на униформу рабочих аэропорта. Они выглядели как работники наземных служб. Они прикидывались рабочими от нескольких минут до нескольких часов, и выходили из запретной зоны “по окончании рабочей смены” Снаружи их ждало такси, которое доставляло их на тайные квартиры в Ор Йехуда, Лоде и Ришон Ле Ционе.Бригадный генерал полиции Эли Асайяг, командир экономического отдела в управлении по борьбе с коррупцией Лахав 433 прокомментировал дело: “Это не первый раз когда полиция сталкивается с контрабандой людей, но здесь это было по настоящему организовано. Они действовали очень продуманно и все координировалось. Все работало, как в ходе запланированной военной операции”.Источник в аэропорту Бен-Гурион сообщил, что не было связи между этой сетью и службой безопасности аэропорта: “Управление Аэропортов и подразделение по предотвращению преступлений в аэропорту Бен-Гурион идентифицировали попытку провести иностранных рабочих в Израиль и передала эту информации израильской полиции”.