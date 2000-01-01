18.06 16:45 MIGnews.com
Меркель внезапно стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель внезапно стало плохо во время встречи с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским под жарким солнцем в Берлине.
Об этом во вторник, 18 июня, информирует The Times of Israel
.
По данным издания, состояние Меркель ухудшилось, когда два лидера стояли перед офисом канцлера в жаркую погоду, в то время как военный оркестр исполнял национальные гимны.
Отмечается, что Меркель сжала руки перед собой, а ее тело заметно дрожало, когда зазвучал гимн Германии.
Однако после исполнения гимнов Меркель, видимо, стало лучше. Она быстро прошла по красной ковровой дорожке с Зеленским в здание, сделав паузу, чтобы поприветствовать военный оркестр и принять салют.
Меркель, которой в следующем месяце исполняется 65 лет, рассказала журналистам на пресс-конференции, что на нее повлияла невыносимая жара, и она просто очень хотела выпить воды.
"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды, которые мне, очевидно, были нужны, и теперь я чувствую себя очень хорошо", – отметила Меркель.
Между тем, офис канцлера ФРГ никак не прокомментировал этот инцидент и намеченная на вечер совместная пресс-конференция отменена не была.
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