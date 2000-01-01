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Израиль заблокировал 1700 педофильских сайтов | Фото:18.06 16:12   MIGnews.com

Израиль заблокировал 1700 педофильских сайтов

Министерство юстиции заявило, что в понедельник Израиль заблокировал доступ к 1700 веб-сайтов, на которых публикуются фотографии и видеоролики для педофилов.

Об этом говорится в сообщении Министерства, которое было поддержано государственным прокурором, после совместной операции Департамента киберпреступности, полиции и Интерпола, пишет The Times of Israel.

"Тель-авивский суд постановил заблокировать доступ примерно к 1700 веб-сайтам с фотографиям и фильмами для педофилов, которые были доступны на израильских порталах", – говорится в сообщении ведомства.

В мае Интерпол сообщил, что раскрыл международную сеть педофилов, связанную с даркнетом. Министерство юстиции Израиля заявило, что его действия были основаны на информации, поступившей из Интерпола.

Интернет-провайдеры должны будут заблокировать доступ к веб-сайтам или быть подвергнутыми санкциям.


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