Израиль заблокировал 1700 педофильских сайтов

Министерство юстиции заявило, что в понедельник Израиль заблокировал доступ к 1700 веб-сайтов, на которых публикуются фотографии и видеоролики для педофилов.
Об этом говорится в сообщении Министерства, которое было поддержано государственным прокурором, после совместной операции Департамента киберпреступности, полиции и Интерпола, пишет The Times of Israel.
"Тель-авивский суд постановил заблокировать доступ примерно к 1700 веб-сайтам с фотографиям и фильмами для педофилов, которые были доступны на израильских порталах", – говорится в сообщении ведомства.
В мае Интерпол сообщил, что раскрыл международную сеть педофилов, связанную с даркнетом. Министерство юстиции Израиля заявило, что его действия были основаны на информации, поступившей из Интерпола.
Интернет-провайдеры должны будут заблокировать доступ к веб-сайтам или быть подвергнутыми санкциям.