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В небе над Швейцарией пострадали десять человек 19.06 04:12   MIGnews.com

В небе над Швейцарией пострадали десять человек

Турбулентность стала причиной легких ранений на рейсе Приштина-Базель. Об этом сообщает РБК.

Согласно информации, лайнер болгарской авиакомпании ALK следовал из косовской Приштины в швейцарский Базель. За двадцать минут до посадки самолет попал в зону высокой турбулентности.

По словам одного из пассажиров этого рейса, из-за сильной тряски пострадала часть пассажиров.

Как стало известно, жесткая болтанка началась за двадцать минут до посадки лайнера в конечном порту. Пилот сообщил диспетчерам о том, что некоторым пассажирам необходимо будет оказать медицинскую помощь. Во время посадки в Базеле на летном поле уже ждали медики и спасатели. Все десять пострадавших во время тряски пассажиров были госпитализированы.

На борту лайнера Boeing 737-300 находился 121 пассажир.


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