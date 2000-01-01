19.06 04:12 MIGnews.com

В небе над Швейцарией пострадали десять человек

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Турбулентность стала причиной легких ранений на рейсе Приштина-Базель. Об этом сообщает РБК.Согласно информации, лайнер болгарской авиакомпании ALK следовал из косовской Приштины в швейцарский Базель. За двадцать минут до посадки самолет попал в зону высокой турбулентности.По словам одного из пассажиров этого рейса, из-за сильной тряски пострадала часть пассажиров.Как стало известно, жесткая болтанка началась за двадцать минут до посадки лайнера в конечном порту. Пилот сообщил диспетчерам о том, что некоторым пассажирам необходимо будет оказать медицинскую помощь. Во время посадки в Базеле на летном поле уже ждали медики и спасатели. Все десять пострадавших во время тряски пассажиров были госпитализированы.На борту лайнера Boeing 737-300 находился 121 пассажир.