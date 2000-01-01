Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Дело об изнасиловании семилетней отправят на доследование 18.06 12:19   MIGnews.com

Дело об изнасиловании девочки отправят на доследование

Портал ynet  сообщает о том, что глава управления расследований израильской полиции генерал-майор Гади Сиссо принял решение взять под личный контроль расследование дела об изнасиловании семилетней девочки в районе Модиин.

Сиссо назначил специальную следственную группу, с которой утром, 18 июня, обсудил дело.

В израильской прессе критикуют поведение израильской полиции и тот факт, что расследование дела по такому тяжелому обвинению было поручено правоохранителям из небольшого полицейского участка в Модиин.

Также утром, 18 июня, адвокат обвиняемого палестинца Мухаммеда Каттуса встретился с судьей, которому поручено ведение дела и представителями главной военной прокуратуры. На встрече обсуждался запрет на публикацию подробностей о деле. Также было принято решение о том, что судебное заседание по делу будет организовано немедленно.

Адвокат обвиняемого, Нашар Ашраф, утверждает, что показаниям пострадавшего ребенка нельзя доверять, и что медицинская экспертиза по делу не была проведена.

Адвокат палестинца Мухаммеда Каттуса, обвиняемого в изнасиловании семилетней девочки, дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Адвокат заявил: ”После того, как я изучил материалы дела, я могу утверждать, что в ближайшие дни все перевернется. Это – новый процесс Дрейфуса. Я с определенностью предсказываю, что люди будут потрясены тем результатом, который они получат и очень скоро. Я видел обвинительное заключение. Нет сомнений, что речь идет об очень серьезном деле, это правда”.

Адвокат рассказал следующее: “Я с ним не встречался, но я говорил с ним и с членами его семьи. Для них все это – настоящее землетрясение. Он работал там на протяжении многих лет, к нему никогда не было никаких претензий… Я вижу с одной стороны совершенно нормального человека, и с другой – эту ужасающую историю. Что-то тут не складывается”.

Адвокат подчеркнул: “Речь идет об уникальном деле. Мы ничего подобного еще не встречали. Он обвинен в серьезном преступлении, и я вижу, как премьер-министр и высокопоставленные политики комментируют происходящее. Это только потому, что арабу не положена презумпция невиновности?”

Адвокат семьи пострадавшей говорит, что у насильника были два пособника: “Мы не знаем на 100%, они никого не арестовали, подозреваемые не идентифицированы, но по нашим каналам мы знаем, что речь идет о палестинцах”.

Один из жителей города, в котором произошло преступление, сообщил: “Подозреваемый работал у меня пять лет. Мы знаем об этой истории несколько недель, и она не выглядит правдоподобной”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:55
Российские авто запретили в Беларуси
12:25
Сына Леваева могут признать банкротом
12:02
В Бат-Яме погиб мальчик из семьи репатриантов
11:31
Нетаниягу: Спесивости левых нет предела
11:04
ХАМАС: Весь Иерусалим исламский
11:02
У Романа Абрамовича – самый дорогой дом в Израиле
10:28
Нир Баркат: Бывшему шефу Моссада стоит извиниться
10:10
ЦАХАЛ обнаружил сторожевую башню эпохи Первого Храма
09:25
Израильская телезвезда арестована за приставания к малолетке
09:05
"Наша цель – добиться того, чтобы Либерман исчез"
08:47
Еш Атид: Яалон оказался в Кнессете благодаря нам
08:22
Netflix увеличил цены для израильских пользователей
07:38
Париж: 79-летней еврейке пробили голову металлическим шаром
06:46
Умер мальчик, упавший со скалы в Бат-Яме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus