18.06 12:19 MIGnews.com

Дело об изнасиловании девочки отправят на доследование

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Портал ynet сообщает о том, что глава управления расследований израильской полиции генерал-майор Гади Сиссо принял решение взять под личный контроль расследование дела об изнасиловании семилетней девочки в районе Модиин.Сиссо назначил специальную следственную группу, с которой утром, 18 июня, обсудил дело.В израильской прессе критикуют поведение израильской полиции и тот факт, что расследование дела по такому тяжелому обвинению было поручено правоохранителям из небольшого полицейского участка в Модиин.Также утром, 18 июня, адвокат обвиняемого палестинца Мухаммеда Каттуса встретился с судьей, которому поручено ведение дела и представителями главной военной прокуратуры. На встрече обсуждался запрет на публикацию подробностей о деле. Также было принято решение о том, что судебное заседание по делу будет организовано немедленно.Адвокат обвиняемого, Нашар Ашраф, утверждает, что показаниям пострадавшего ребенка нельзя доверять, и что медицинская экспертиза по делу не была проведена.Адвокат палестинца Мухаммеда Каттуса, обвиняемого в изнасиловании семилетней девочки, дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.Адвокат заявил: ”После того, как я изучил материалы дела, я могу утверждать, что в ближайшие дни все перевернется. Это – новый процесс Дрейфуса. Я с определенностью предсказываю, что люди будут потрясены тем результатом, который они получат и очень скоро. Я видел обвинительное заключение. Нет сомнений, что речь идет об очень серьезном деле, это правда”.Адвокат рассказал следующее: “Я с ним не встречался, но я говорил с ним и с членами его семьи. Для них все это – настоящее землетрясение. Он работал там на протяжении многих лет, к нему никогда не было никаких претензий… Я вижу с одной стороны совершенно нормального человека, и с другой – эту ужасающую историю. Что-то тут не складывается”.Адвокат подчеркнул: “Речь идет об уникальном деле. Мы ничего подобного еще не встречали. Он обвинен в серьезном преступлении, и я вижу, как премьер-министр и высокопоставленные политики комментируют происходящее. Это только потому, что арабу не положена презумпция невиновности?”Адвокат семьи пострадавшей говорит, что у насильника были два пособника: “Мы не знаем на 100%, они никого не арестовали, подозреваемые не идентифицированы, но по нашим каналам мы знаем, что речь идет о палестинцах”.Один из жителей города, в котором произошло преступление, сообщил: “Подозреваемый работал у меня пять лет. Мы знаем об этой истории несколько недель, и она не выглядит правдоподобной”.