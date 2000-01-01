18.06 13:05 MIGnews.com

Трибунал: В Китае заключенных разбирают на органы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Участники заседания независимого Трибунала в Лондоне пришли к выводу, что убийства арестантов в Китае для трансплантации органов продолжаются. Жертвами являются заключенные в тюрьму последователи движения Фалуньгун или Фалунь Дафа.Председатель Трибунала, сэр Джеффри Ницц, который был прокурором в международном уголовном трибунале по бывшей Югославии, в конце слушаний заявил, что “Члены Фалуньгун являются источником, а, возможно, и главным источником для насильственного извлечения органов”.По оценкам Трибунала, в Китае проводится до 90 000 операций по пересадке в год, и эта цифра превышает данные, указанные в официальных правительственных источниках.Китай настаивает на том, что он придерживается международных медицинских стандартов, которые требуют, чтобы донорство органов осуществлялось с согласия доноров и без каких-либо финансовых затрат. Страна отказалась от участия в Трибунале.