18.06 11:10 MIGnews.com

Мать изнасилованной девочки находится на грани коллапса

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Израильские СМИ сообщают новые подробности об изнасиловании палестинцем еврейской девочки в Биньямин.По данным газеты Едиот Ахронот, жертвой преступления стала девочка из семьи харедим. Газета пишет, что родители девочки “физически страдают”.Источник, близкий к семье говорит: “Для них важно, чтобы никто не знал об инциденте, за исключением суда. Они очень обеспокоены, что о нем стало широко известно. Это реально, физически на них влияет. Они советуются со своим раввином и пытаются помочь реабилитации своей дочери. Родители пребывают в ужасной ситуации, они не знают, что делать. Мать находится на грани тотального коллапса”.Обвиняемый в изнасиловании 46-летний житель Дейр Кадис Махмуд Назми Альхамид Каттуса работал в школе харедим близ Модиин. Он также подрабатывал в качестве строительного рабочего.В конце апреля Каттуса приволок девочку, с которой познакомился ранее, в дом, в котором делал ремонт с другими арабскими рабочими. Он сказал: “Сейчас я с тобой повеселюсь”. Ему помогали по крайней мере два других арабских рабочих. Они сорвали с девочки одежду и Катуса ее изнасиловал. Арабские рабочие смеялись над девочкой и говорили: “Ты это заслужила!”Через два дня девочка рассказала о произошедшем учителю. Она идентифицировала Каттуса как насильника, показав на него и сказав: “Это – он”.1 мая Каттуса был арестован. Хотя следователям удалось получить важную информацию о нем от девочки, она не могла сказать, где произошло изнасилование. Через несколько дней в полицию пришел один из жителей города, и спросил, куда делся Каттуса. Полицейские спросили, почему ему это интересно, и тот ответил, что Каттуса ремонтирует его дом. Следователи установили, что место, описанное девочкой, совпадает с тем, как выглядит указанный дом.Полиция продолжает розыск сообщников Каттуса.