18.06 10:50 MIGnews.com

Кто убил экс-Президента Египта Мухамеда Морси?

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Экс-Президент Египта Мухаммед Морси был похоронен во вторник в восточной части Каира.68-летний Морси скончался в понедельник во время судебного заседания по делу о шпионаже. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.Организация «Братья-мусульмане» возложила ответственность за смерть Мухаммеда Морси на нынешние власти Египта.В заявлении «Братьев-мусульман», на которое ссылается агентство Reuters, смерть Морси в здании суда в Каире названа «стопроцентным убийством».Бывший член руководства «Братьев-мусульман» Морси стал Президентом во время событий «арабской весны» в Египте и отставки Хосни Мубарака. Спустя год он был свергнут в результате военного переворота и отправлен в тюрьму. В общей сложности суд приговорил экс-главу государства к 20 годам лишения свободы. При этом Морси проходил обвиняемым в деле о шпионаже в пользу палестинской группировки «Хамас». Именно в ходе разбирательства этого дела в суде ему стало плохо, и он умер вечером 17 июня.Телеканал Al Jazeera сообщает, что власти Египта раскритиковала правозащитная организация Human Rights Watch. В ее заявлении указывается, что смерть Морси «ужасна, но она была ожидаема», поскольку бывшему Президенту не оказывали необходимую медицинскую помощь и не обеспечили нормальное содержание в тюрьме. После смерти экс-Президента турецкий лидер Эрдоган назвал Морси «мучеником».