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Убийца Майи Вишняк `слышал голоса` и атаковал полицейских 18.05 09:33   MIGnews.com

Убийца Майи Вишняк "слышал голоса" и атаковал полицейских

Молодой человек, арестованный за убийство своей подруги, 22-летней Майи Вишняк в Рамат-Гане рассказала на допросах в полиции о том, что “слышал голоса”. “Голоса” “приказали убить” Майю - и он подчинился.

Адвокат обвиняемого, Элад Рат, заявил, что состояние душевного здоровья его подзащитного “плохое”, и что это могло сыграть роль в убийстве.

Представитель полиции сообщил, что когда подозреваемого доставили на станцию полиции он вышел из себя, стал неуправляемым и атаковал полицейских. Из-за этого, несмотря на то, что он был задержан в 9 часов вечера, допрос начался только в три часа ночи - после того, как арестованный успокоился.

Полиция запросила у суда ордер на изучение смартфонов Вишняк и задержанного. Полиция подозревает, что убийца планировал другие преступления.

Ни Вишняк, ни ее убийца никогда не попадали в сферу внимания полиции и социальных служб. Соседи говорят. что им неизвестно ни о каких предыдущих случаях насилия или ссор между ними. Соседи описывают убийцу как “спокойного молодого человека” и говорят, что ничего подобного от него не ожидали.


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