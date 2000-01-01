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Из-за жары: ЦАХАЛ отменил учения 18.05 09:12   MIGnews.com

Из-за жары: ЦАХАЛ отменил учения

Командование ЦАХАЛа приняло решение об отмене всех запланированных на эту неделю учений - из-за волны аномальной жары, повисшей над страной.

Первоначально командиры планировали провести учения с “соблюдением мер особой предосторожности”, но командующий сухопутными войсками генерал-майор Йоэль Строк принял решение о полной отмене учений.

Между тем, министерство здравоохранение издало инструкции для пожилых и больных хроническими заболеваниями. Их просят не выходить из дома, постоянно пить и воздержаться от физических нагрузок.

Вчера, 17 мая, 60-летний мужчина скончался в Димоне из-за сердечного приступа, причиной которого стала экстремальная жара.  В Йокнеам у 79-летнего мужчины также из-за жары случился сердечный приступ. Он госпитализирован в больницу Рамбам в крайне тяжелом состоянии.


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