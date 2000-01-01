18.05 07:37 MIGnews.com

Рамат-Ган: Жертва назвала убийцу милым и хотела расстаться

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Окружение Майи Вишняк, 22-летней девушки, задушенной своим партнером в Рамат-Гане 16 мая, выражает шок в связи с произошедшим.Майю похоронили в ночь на 18 мая. Арест подозреваемого, сознавшегося в убийстве и в том, что он атаковал с ножом собственную мать и причинил ей несколько ранений продлен по решению суда.Мики Яир, отец подруги Майи рассказывает: "Два дня назад они сидели тут все вместе, все девочки, ездившие вместе в Индию, и Майя рассказывала, какой он “милый”. В шабат вечером она пошла к нему и он ее убил. Это - не то что вы ждете в вашем непосредственном окружении, вы думаете, что это относится к каким-то другим сферам жизни. Важно говорить об этом как можно больше”.Близкий друг Вишняк, Идо Рубен говорит: “Во время нашего последнего разговора она говорила о том, как собирается путешествовать после коронавируса, о своем парне, и о том, что она может быть жить с ним. Все было очень, очень позитивно. Она ничего не говорила о насилии, она больше говорила о планах на будущее, об учебе. Она была самым счастливым, очаровательным человеком, хотел учиться, двигаться вперед. Она знала, что преуспевает, и ее семья с самого раннего возраста подталкивала ее к успеху. Она хотела продолжить путешествовать, завоевать мир, распространить свою магию повсюду”.Полиция, между тем, расследует причины убийства. По ее предположению, Майя собиралась расстаться с возлюбленным. На этой этой почве между ними вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый ее задушил. Он также атаковал собственную мать, пытавшуюся помочь Майе.Судья, Анат Яхав, отказала в просьбе адвоката обвиняемого провести частную психиатрическую экспертизу. Судья продлила срок временного содержания под стражей обвиняемого до 24 мая.