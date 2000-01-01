18.05 07:48 MIGnews.com

Самолеты ЦАХАЛ уничтожили семерых проиранских боевиков

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В результате авиаудара самолетов Армии обороны Израиля по позиции, занимаемой проиранскими боевиками и их союзниками в восточной части Сирии, погибли семеро террористов.Об этом вечером воскресения, 17 мая, сообщила пресс-служба неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека".По данным НПО, на вечер субботы было неясно, кто именно нанес удар по базе, контролируемой иранцами неподалеку от города Албу Камаль на границе Сирии и Ирака.Кроме того, также сообщается и о материальном ущербе. По данным СОПЧ, к проиранским боевикам в этот район за несколько дней до атаки прибыло подкрепление.