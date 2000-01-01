Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Самолеты ЦАХАЛ уничтожили семерых проиранских боевиков | Фото:18.05 07:48   MIGnews.com

Самолеты ЦАХАЛ уничтожили семерых проиранских боевиков

В результате авиаудара самолетов Армии обороны Израиля по позиции, занимаемой проиранскими боевиками и их союзниками в восточной части Сирии, погибли семеро террористов.

Об этом вечером воскресения, 17 мая, сообщила пресс-служба неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека".

По данным НПО, на вечер субботы было неясно, кто именно нанес удар по базе, контролируемой иранцами неподалеку от города Албу Камаль на границе Сирии и Ирака.

Кроме того, также сообщается и о материальном ущербе. По данным СОПЧ, к проиранским боевикам в этот район за несколько дней до атаки прибыло подкрепление.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:49
Роспотребнадзор: от переболевшего COVID-19 можно заразиться
08:28
Сподвижники Ганца получают по 80-100 тысяч в месяц
08:07
Лапид выступил против аннексии Западного берега
07:37
Рамат-Ган: Жертва назвала убийцу милым и хотела расстаться
07:23
Израиль накрыло рекордной волной аномальной жары
07:10
COVID-19: выявлена неожиданная опасность котов для людей
06:29
Видео: выход военного космоплана США на орбиту
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:10
Массовые протесты в Лондоне завершились арестами
02:37
Венсан Кассель не собирается смотреть фильмы Marvel
01:24
Убит 19-летний британский футболист
23:42
Новые случаи COVID-19 в Китае на границе с Россией
22:37
Ливни в Танзании унесли жизни более десятка человека
22:10
Смерть посла в Израиле: КНР пришлет своих следователей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  