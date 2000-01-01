18.05 07:23 MIGnews.com

Израиль накрыло рекордной волной аномальной жары

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Чрезвычайные погодные условия в Израиле продолжатся шесть дней подряд.В большинстве районов Израиля температура днем превышает 40 градусов, в восточных долинах - 45 градусов. Это - на 15 и больше градусов больше, чем в среднем в мае месяц.Метеорологическая служба Израиля сообщает, что температуры шесть дней подряд больше 38 градусов будут беспрецедентным периодом в истории Израиля. Длительные периоды сухой и очень жаркой погоды, известные как шарав - редкость весной. В апреле-мае они обычно не продолжаются более 24-36 часов.Метеорологическая служба отмечает, что в 2012 году были зафиксированы пять дней подряд, когда температура в горах превышала 35 градусов. В 1998 был такой же период, когда температура превышала 34 градуса. В 1994 четыре дня подряд температура была выше 38 градусов в прибрежной полосе.Затяжные волны жары характерны для лета и осени. Такие волны были зафиксированы в августе 2015, июле 2012, августе 2010 и в октябре 1993 годов. Но даже эти”обычные” волны не были затяжными и тяжелыми, как нынешний весенний шарав.По предсказаниям метеорологов сегодня, 18 мая, тяжела жара продолжится, с возможностью небольших дождей в Негеве. Завтра и послезавтра тяжелый шарав будет сопровождаться сильным ветром и пылевыми бурями. Такая погода продолжится и в четверг, и лишь в пятницу почувствуется некоторое облегчение.Сегодня в городах Израиля будет очень жарко - в Кацрин 40 градусов, в Цфате - 35, в Тверии - 44, в Хайфе - 37, в Нагарии - 38, в Ариэле - 38, в Иерусалиме - 38, в Тлеь-Авиве - 38, в Реховоте - 42, в Бейт-Шемеш - 42, в Беэр-Шеве -42, в Мицпе-Рамон - 38, на мертвом море - 46, в Эйлате - 42.