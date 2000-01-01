18.05 21:39 MIGnews.com

Вандализм на могиле солдата: задержана подозреваемая

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В понедельник, 18 мая, полиция объявила об аресте подозреваемой в вандализме на могиле солдата ЦАХАЛа, убитого на прошлой неделе в ходе операции на Западном берегу.Подозреваемая, 41-летняя женщина из Ришон ле-Циона, была доставлена для допроса и предстанет перед судом на предварительном слушании во вторник.Военные на прошлой неделе сообщили, что нашли признаки того, что кто-то пытался разрыть могилу офицера в Пиво Яакова.Солдат ЦАХАЛа Амит Бен-Игаль был убит за месяц до окончания своей службы. 21-летний военнослужащий из центрального города Рамат-Ган был первым солдатом ЦАХАЛа, убитым в бою в 2020 году.