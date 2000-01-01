18.05 20:53 MIGnews.com

Четыре смертельных случая от коронавируса за сутки

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Министерство здравоохранения сообщает о 26 новых случаях коронавируса за последние 24 часа. Согласно статистике министерства, от COVID-19 скончались 276 человек - четыре смертельных случая за день.Из 3114 активных случая 52 человека находятся в тяжелом состоянии, 42 из них находятся на аппаратах ИВЛ.На сегодняшний день 13 253 израильтянина из 16 643 зараженных выздоровели.Число новых случаев в Израиле значительно сократилось за последние недели, когда правительство ослабило ограничения на передвижение, экономическую активность и собрания.