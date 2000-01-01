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В Хадере от сильной жары скончался мужчина | Фото:18.05 18:39   MIGnews.com

В Хадере от сильной жары скончался мужчина

Мужчина в возрасте 41 года был найден мертвым в своей машине на улице Сигалит в Хадере. Врачи, которые прибыли на место происшествия, сообщили, что у него были сильные ожоги и признаки теплового удара.

"Похоже, человек потерял сознание в своей машине из-за состояния здоровья, и из-за сильной жары он получил серьезные ожоги. К сожалению, на пришлось констатировать его смерть на месте", - сообщил один из медиков United Hatzalah.

Также, сообщается, что прохожие смогли открыть машину и вытащить оттуда человека до прибытия скорой помощи.


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