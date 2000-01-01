18.05 18:44 MIGnews.com

В Швеции произошло сильнейшее землетрясение в истории страны

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В Швеции, в ночь на понедельник, 18 мая, произошло самое мощное землетрясение в истории страны. Стоит отметить, что в Швеции практически не бывает естественных землетрясений, в основном только те, что вызваны бурением шахт.Сообщается, что происшествие было вызвано бурением породы для добычи руды. Магнитуда землетрясения достигла отметки в 4,1 балла по шкале Рихтера."Это достаточно сильное землетрясение, вызванное добывающей промышленностью, даже в мировом масштабе", - отметил Бьорн Лунд, сейсмолог из университета Уппсалы.Оно произошло около 3:00 утра на севере страны, возле шахты, принадлежащей добывающей компании LKAB.По словам представителя компании Фредрика Бйоркенвалья, толчки ощущались в радиусе около 20 километров."Во время добычи руды формируются отверстия и трещины, что создает большую нагрузку на породу. Это землетрясение произошло на глубине около 1108 метров под поверхностью земли", - рассказал он.В момент происшествия в шахте находилось 13 горняков, к счастью, никто из них не пострадал. Землетрясение лишь вывела из строя помпы для откачки воды, которые к утру уже запустили.