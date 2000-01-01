18.05 17:46 MIGnews.com
Солдат ЦАХАЛа обманывал палестинцев и угонял их машины
Военнослужащий ЦАХАЛа создавал фиктивные контрольно-пропускные пункты возле своего дома на Западном берегу для угона машин у палестинских водителей.
Согласно обвинительному заключению, в марте подозреваемый трижды выходил вооруженным и в форме на дорогу на центральном Западном берегу и приказывал палестинским машинам останавливаться.
Отмечается, что он украл три автомобиля, используя эту тактику, а затем оставлял их на обочине после использования для своих личных нужд, говорится в обвинительном заключении.
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