18.05 17:46 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа обманывал палестинцев и угонял их машины

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Военнослужащий ЦАХАЛа создавал фиктивные контрольно-пропускные пункты возле своего дома на Западном берегу для угона машин у палестинских водителей.Согласно обвинительному заключению, в марте подозреваемый трижды выходил вооруженным и в форме на дорогу на центральном Западном берегу и приказывал палестинским машинам останавливаться.Отмечается, что он украл три автомобиля, используя эту тактику, а затем оставлял их на обочине после использования для своих личных нужд, говорится в обвинительном заключении.