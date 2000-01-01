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Пять членов одной из семьи из Тель-Авива заразились COVID-19 | Фото:18.05 16:25   MIGnews.com

Пять членов одной из семьи из Тель-Авива заразились COVID-19

Муниципалитет Тель-Авива призвал жителей района Неве-Офер не покидать дома, за исключением насущных потребностей. Ранее пять членов одной семьи, проживающих в этом районе, дали положительный результат на коронавирус.

"После обнаружения нескольких случаев коронавируса в районе вас просят действовать в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения: надевать маски, избегать скопления людей и соблюдать правила гигиены", - говорится в заявлении министерства.

Любой, кто был в контакте с кем-либо из инфицированных, получил указание пройти карантин.

Согласно новостному сайту Ynet, родители и трое детей жаловались неделю назад на потерю вкуса, однако других симптомов COVID-19 не наблюдалось.

"Дети были очень активны на прошлой неделе", - рассказывает друг семьи. "Один из детей ходил в школу - харедим - и в течение нескольких дней была полная неопределенность. Семья просила пройти тест целую неделю, и только вчера дети смогли это сделать."


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