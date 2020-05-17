COVID-19: женщина родила ребенка, находясь в коме под ИВЛ
Жительница США Алисия Капперс родила ребенка, находясь в состоянии комы под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что пациентку доставили в одну из больниц города Цинциннати. Медики выявили у нее коронавирус. У Капперс был сильный кашель и лихорадка, ей становилось все труднее дышать. Об этом сообщает CNN.
Коронавирусная инфекция вызвала у 40-летней женщины преждевременные роды, чтобы осуществить которые пациентку пришлось ввести в медикаментозную кому.
После родов состояние здоровья Капперс улучшилось, однако она находилась под аппаратом ИВЛ в течение еще нескольких недель, после чего пришла в себя и узнала о рождении сына.