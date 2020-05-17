Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












COVID-19: женщина родила ребенка, находясь в коме под ИВЛ 18.05 14:38   MIGnews.com

COVID-19: женщина родила ребенка, находясь в коме под ИВЛ

Жительница США Алисия Капперс родила ребенка, находясь в состоянии комы под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что пациентку доставили в одну из больниц города Цинциннати. Медики выявили у нее коронавирус. У Капперс был сильный кашель и лихорадка, ей становилось все труднее дышать. Об этом сообщает CNN.

Коронавирусная инфекция вызвала у 40-летней женщины преждевременные роды, чтобы осуществить которые пациентку пришлось ввести в медикаментозную кому.

После родов состояние здоровья Капперс улучшилось, однако она находилась под аппаратом ИВЛ в течение еще нескольких недель, после чего пришла в себя и узнала о рождении сына.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:44
В Швеции произошло сильнейшее землетрясение в истории страны
18:39
В Хадере от сильной жары скончался мужчина
18:21
Европа столкнется со второй смертельной волной COVID-19
18:11
Ганц назначил нового генерального директора минобороны
17:46
Солдат ЦАХАЛа обманывал палестинцев и угонял их машины
17:15
Мандельблит осудил "ложные обвинения" против прокуроров
17:11
Комиссию по алие и абсорбции возглавит депутат Яхадут а-Тора
17:08
70% цепочек заражения COVID-19 в Израиле ведут в США
17:05
Развозов потребовал сохранить Комиссию по алие и абсорбции
17:00
Кто хозяин на юге Сирии
16:50
Школы отменяют занятия из-за необходимости носить маски
16:39
Израиль: школа в условиях коронавируса
16:25
Пять членов одной из семьи из Тель-Авива заразились COVID-19
16:12
Китай направил делегацию в Израиль после смерти посла
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  