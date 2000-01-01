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`Посол приехал в Израиль, чтобы выведать о вакцине` 18.05 14:32   MIGnews.com

"Посол приехал в Израиль, чтобы выведать о вакцине"

Внезапная смерть посла Китая в Израиле Ду Вэя породила волну самых невероятных спекуляций  социальных сетях.

Любители теорий заговора уверены в том, что его смерть “не могла быть случайной”.

Ливанский журналист Хади Насралла, за твитом которого следит более 21 тысячи поклонников пишет: “Неделю назад Помпео приехал в Израиль в попытке убедить израильтян не подписывать торговые и инвестиционные соглашения с Китаем. Помпео хотел, чтобы израильтяне сократили потребление китайских товаров. Сегодня Ду Вэй, посол Китая в Израиле мертв. И это, конечно же, чистое совпадение”.

Хади Насралла утверждает, что тайминг смерти Ду Вэя “очень подозрителен” - через считанные дни после речи Помпео против Китая. Ливанский журналист также уверен в том, что США пытаются “не пустить Киай на Ближний Восток”.

В сети также появились теории о том, что китайский дипломат умер, потому что узнал секреты вакцины против коронавируса, разработанной в Израиле.

В сетях пишут: “Согласно сообщениям, которые я слышал, посол приехал в Израиль чтобы узнать информацию о вакцине, которую разрабатывают израильтяне. На деле, он был шпионом, который делился информацией с высшим китайским руководством. К несчастью, он не понимал, с кем имеет дело”.

Среди теорий заговора оказались Украина и Российская Федерация. Пользователи утверждали, что бывшая должность Вэя в Украине, со стороны которой часто предъявляются обвинения против России в убийствах и покушениях, каким-то образом повлияла на его миссию и кончину в Израиле.

"Я слышал, что его недавно перевели в Израиль из Украины. Я не заговорщик, но странно слышать эту новость вскоре после визита Помпео", – написали пользователи.

Китайское правительство отправит своих следователей в Израиль, чтобы расследовать смерть посла Ду Вэя.

Об этом сообщает газета Haaretz.

Специальная группа также организует переправку тела дипломата для захоронения в Китай. Уточняется, что следователи прибудут вместе с семьей посла.

Министр Исраэль Кац выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью китайского посла в Израиле.

Об этом он написал в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Меня ошеломила трагическая новость о внезапной смерти Ду Вэя, посла Китайской Народной Республики в государстве Израиль. Посол Ду Вэй был выдающимся дипломатом. За короткое время пребывания в Израиле он успел внести свой вклад в развитие отношений между нашими государствами", – заявил он.

Кац выразил искренние соболезнования от имени народа Израиля и от себя лично министерству иностранных дел КНР и семье посла Ду.


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