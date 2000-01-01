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Иран: 100 тысяч за теракт в посольстве США | Фото: U.S. Embassy Jerusalem/Flickr18.05 09:24   MIGnews.com

Иран: 100 000 долларов за теракт в посольстве США

Иранская радикальная организация готова щедро вознаградить любого организатора теракта в новом посольстве США в Израиле, которое в минувший понедельник открылось в Иерусалиме.

Согласно информации, обнародованной изданием The Washington Free Beacon на основании оказавшегося в распоряжении журналистов постера, к атакам в дипмиссии призывает студенческое движение "Иранские искатели правосудия".
Иран: 100 тысяч за теракт в посольстве США

"Движение студентов за правосудие поддержит любого, кто уничтожит незаконное американское посольство в Иерусалиме", - гласит текст на агитплакате.

Спонсоры готовы выплатить террористу или группе террористов за это 100 тысяч долларов. Информация на постере приведена на трех языках: арабском, английском и фарси. Данную информацию подхватило и растиражировало также большинство иранских порталов.

Комментируя эти угрозы, бывший советник Пентагона Майкл Рубин заявил, что терроризм такого рода является неотъемлемой частью иранского теократического фундаментализма.

"К сожалению, направленный на дипломатов и посольства терроризм стал центральным элементом культуры Исламской республики. Терроризм восхваляют в иранских школах. Подобного рода награды являются скорее правилом, чем исключением из правил. Обвинять Вашингтон или Иерусалим – это все равно, что обвинять жертву, вручая террористам право накладывать вето на политику США", - сказал он The Washington Free Beacon.
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