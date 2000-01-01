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Фото: pixabay.com - LaurentSchmidt 18.05 21:11   MIGnews.com

Porsche отзовет партию в 60 тысяч автомобилей со всего мира

Культовый производитель автомобилей Porsche отзовет партию в 60 тысяч дизельных примерников из-за проблем с очисткой отходов. Об этом сообщили на DW.

По требованию Федерального ведомства транспорта Германии, компания должна будет отозвать около 52 тысяч дизельных автомобилей модели Macan и почти 7 тысяч авто модели Cayenne.

Такие меры связаны с нерабочей системой очистки выхлопов у данных моделей машин. Специалисты уличили модель Macan в неспособности очищать выхлопы. Все пять систем, которые должны обеспечивать очистку, исправно работают лишь на тестовой площадке, а в городских условиях неэффективны.

Ранее компания предлагала клиентам, уже купившим предыдущую модель Macan, провести добровольный апгрейд автомобиля для улучшения его функций очистки выхлопных газов.
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