Porsche отзовет партию в 60 тысяч автомобилей со всего мира
Культовый производитель автомобилей Porsche отзовет партию в 60 тысяч дизельных примерников из-за проблем с очисткой отходов. Об этом сообщили на DW.
По требованию Федерального ведомства транспорта Германии, компания должна будет отозвать около 52 тысяч дизельных автомобилей модели Macan и почти 7 тысяч авто модели Cayenne.
Такие меры связаны с нерабочей системой очистки выхлопов у данных моделей машин. Специалисты уличили модель Macan в неспособности очищать выхлопы. Все пять систем, которые должны обеспечивать очистку, исправно работают лишь на тестовой площадке, а в городских условиях неэффективны.
Ранее компания предлагала клиентам, уже купившим предыдущую модель Macan, провести добровольный апгрейд автомобиля для улучшения его функций очистки выхлопных газов.