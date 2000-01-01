18.05 19:48 MIGnews.com
Осуждены террористы, напавшие на израильских футболистов
Суд Республики Косово сегодня приговорил к тюремному заключению восемь албанцев, которые пытались атаковать национальную сборную Израиля по футболу в Албании в 2016 году.
Об этом в пятницу, 18 мая The Times of Israel
.
По данным издания, все преступники родом из Косово, получили от 18 месяцев до 10 лет тюрьмы.
Согласно информации издания, группа террористов, связанных с ИГ, обвиняется в попытке организации масштабного теракта во время отборочной игры в рамках Чемпионата мира.
Правоохранители отметили, что с этой целью они подготовили бомбы, взрывчатки, пистолеты и другое снаряжение.
Власти Косово говорят, что около 180 граждан по-прежнему активно действуют в экстремистских группировках в Сирии и Ираке.
Поделиться
Все по теме
Комментарии