Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Осуждены террористы, напавшие на израильских футболистов | Фото:18.05 19:48   MIGnews.com

Осуждены террористы, напавшие на израильских футболистов

Суд Республики Косово сегодня приговорил к тюремному заключению восемь албанцев, которые пытались атаковать национальную сборную Израиля по футболу в Албании в 2016 году.

Об этом в пятницу, 18 мая The Times of Israel.

По данным издания, все преступники родом из Косово, получили от 18 месяцев до 10 лет тюрьмы.

Согласно информации издания, группа террористов, связанных с ИГ, обвиняется в попытке организации масштабного теракта во время отборочной игры в рамках Чемпионата мира.

Правоохранители отметили, что с этой целью они подготовили бомбы, взрывчатки, пистолеты и другое снаряжение.

Власти Косово говорят, что около 180 граждан по-прежнему активно действуют в экстремистских группировках в Сирии и Ираке.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
ЦАХАЛ принял на службу первого слепого офицера
21:48
МИД обвинило Совет по правам человека в "лицемерии"
21:11
Porsche отзовет партию в 60 тысяч автомобилей со всего мира
20:44
Тысячи палестинцев пришли помолиться на Храмовой горе
20:07
Лаврентьев: Все кроме России должны убраться из Сирии
19:28
Шакед: Это Совет лицемерия, поощряющий терроризм
19:08
Трамп опроверг свое оскорбление мигрантов
18:54
В Турции проходят массовые демонстрации в защиту палестинцев
18:38
Совет ООН одобрил резолюцию против Израиля
18:31
Лепс попал в больницу с переломом ребер
17:57
На базе ВВС в Сирии произошел взрыв, 11 человек погибли
17:55
Европейский союз и блеф "блокирования" иранских санкций
17:28
В Техасской школе произошла перестрелка
17:11
"Расследование событий в Газе спровоцирует ХАМАС"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus