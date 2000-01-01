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В Турции проходят массовые демонстрации в защиту палестинцев | Фото:18.05 18:54   MIGnews.com

В Турции проходят массовые демонстрации в защиту палестинцев

Тысячи людей сегодня собрались в Стамбуле для митинга в поддержку палестинцев, к которому призвал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, демонстрируя солидарность с жителями Газы и осуждая Израиль.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает AFP, передает The Times of Israel.

По данным издания, участники демонстрации заполнили порт Еникапы в Стамбуле и выкрикивали лозунги: "Проклинайте гнет, поддерживайте Иерусалим".

Активисты также размахивали флагами Турции, ПА и табличками с надписью: "Иерусалим – наша красная черта".

"Мы призываем мир сказать: "Израиль, Америка и сионизм, вы тянете человечество в хаос", - сказал журналистам один из участников протеста, Левант Аяз.

"С божьего повеления, Иерусалим принадлежит нам и является столицей ислама, пока существует Умма", - подчеркнул он.

Демонстрант также добавил, что главной целью митинга является поддержка "наших братьев – палестинцев" и передать "послание всему миру".

Отметим, что сегодня в Стамбуле пройдет экстренное собрание Организации исламского сотрудничества, также по инициативе Эрдогана, в котором примет участие палестинский премьер-министр Рами Хамдалла.
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