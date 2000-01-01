18.05 17:57 MIGnews.com
На базе ВВС в Сирии произошел взрыв, 11 человек погибли
Государственные СМИ Сирии передают, что на северо-западе страны, на базе ВВС Хама, произошел сильный взрыв, в результате чего погибло по меньшей мере 11 боевиков режима Асада.
Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, со стороны базы были слышны мощные взрывы, что может свидетельствовать о новой атаке на сирийскую территорию.
На данный момент нет сообщений о том, что именно произошло на базе и кто несет за это ответственность. Местные источники передают, что было зафиксировано 4 взрыва.
Напомним, 29 апреля базу, которая находится в распоряжении сирийских вооруженных сил, атаковали с воздуха силы Израиля, убив минимум 26 человек, преимущественно граждан Ирана.
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