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Фото из Facebook: Григорий Лепс 18.05 18:31   MIGnews.com

Лепс попал в больницу с переломом ребер

Заслуженный артист России Григорий Лепс повредил ребра и был госпитализирован.

Как передали на Lenta.ru сообщение представительницы певца Натальи Мостаковой, Лепс попал в больницу и в ближайшем времени будет выписан, его жизни ничего не угрожает.

Сообщается также, что он пребывает в Боткинской больнице Москвы и на данный момент проходит обследование.

Из причин травматизма артиста известно лишь, что перелом ребер наступил в результате падения.

Как сообщалось ранее, Лепса не пустили на территорию Израиля, когда тот собирался проводить концерт в рамках международного тура.
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