18.05 18:31 MIGnews.com
Лепс попал в больницу с переломом ребер
Заслуженный артист России Григорий Лепс повредил ребра и был госпитализирован.
Как передали на Lenta.ru
сообщение представительницы певца Натальи Мостаковой, Лепс попал в больницу и в ближайшем времени будет выписан, его жизни ничего не угрожает.
Сообщается также, что он пребывает в Боткинской больнице Москвы и на данный момент проходит обследование.
Из причин травматизма артиста известно лишь, что перелом ребер наступил в результате падения.
Как сообщалось
ранее, Лепса не пустили на территорию Израиля, когда тот собирался проводить концерт в рамках международного тура.
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