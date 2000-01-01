18.05 19:08 MIGnews.com

Трамп опроверг свое оскорбление мигрантов

Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, “Animals.” Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred to MS 13 Gang Members as “Animals,” a big difference - and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.

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Президент США Дональд Трамп ответил на комментарии СМИ о том, как он назвал мигрантов животными."Фейковые СМИ сообщили, что я назвал мигрантов или незаконных мигрантов «животными». Неправда! Они с неохотой были вынуждены удалять свои материалы. Я назвал членов банды MS 13 "животными", а это большая разница, — к тому же это правда", - сообщил президент на своей странице в Twitter.Ранее Министерство иностранных дел Мексики направило США документ, полный взмущения относително высказывания президента, подчеркнув, что такие действия оскорбляют мексиканцев, живущих в США и провоцируют государственный конфликт.Напомним, в 2017 году Трамп назвал страны третьего мира помойкой.