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Фото из архива 18.05 19:08   MIGnews.com

Трамп опроверг свое оскорбление мигрантов

Президент США Дональд Трамп ответил на комментарии СМИ о том, как он назвал мигрантов животными.

"Фейковые СМИ сообщили, что я назвал мигрантов или незаконных мигрантов «животными». Неправда! Они с неохотой были вынуждены удалять свои материалы. Я назвал членов банды MS 13 "животными", а это большая разница, — к тому же это правда", - сообщил президент на своей странице в Twitter.


Ранее Министерство иностранных дел Мексики направило США документ, полный взмущения относително высказывания президента, подчеркнув, что такие действия оскорбляют мексиканцев, живущих в США и провоцируют государственный конфликт.

Напомним, в 2017 году Трамп назвал страны третьего мира помойкой.
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