Трамп опроверг свое оскорбление мигрантов

Президент США Дональд Трамп ответил на комментарии СМИ о том, как он назвал мигрантов животными.
"Фейковые СМИ сообщили, что я назвал мигрантов или незаконных мигрантов «животными». Неправда! Они с неохотой были вынуждены удалять свои материалы. Я назвал членов банды MS 13 "животными", а это большая разница, — к тому же это правда", - сообщил президент на своей странице в Twitter.
Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, “Animals.” Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred to MS 13 Gang Members as “Animals,” a big difference - and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual!
Ранее Министерство иностранных дел Мексики направило США документ, полный взмущения относително высказывания президента, подчеркнув, что такие действия оскорбляют мексиканцев, живущих в США и провоцируют государственный конфликт.
Напомним, в 2017 году Трамп назвал страны третьего мира помойкой.