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Фото из архива 18.05 17:28   MIGnews.com

В Техасской школе произошла перестрелка

В одной из школ города Санта-Фе в Техасе, США, вооруженный человек напал на учеников и педагогический состав, район перекрыт полицией.

"Сегодня утром в средней школе произошёл инцидент с участием вооружённого человека", - сообщили в пресс-службе школы.

Также в сообщении добавили, что районы, прилегающие к месту инцидента перекрыты полицией.

По неподтвержденной информации, приведенной агентством Meduza, погибло восемь человек и еще двое ранены.

Другие подробности пока что неизвестны.
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