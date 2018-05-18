18.05 17:28 MIGnews.com
В Техасской школе произошла перестрелка
В одной из школ города Санта-Фе в Техасе, США, вооруженный человек напал на учеников и педагогический состав, район перекрыт полицией.
"Сегодня утром в средней школе произошёл инцидент с участием вооружённого человека", - сообщили в пресс-службе школы.
Также в сообщении добавили, что районы, прилегающие к месту инцидента перекрыты полицией.
По неподтвержденной информации, приведенной агентством Meduza
, погибло восемь человек и еще двое ранены.
Другие подробности пока что неизвестны.
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