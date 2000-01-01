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Художник, нарисовавший карикатуру на Нетаниягу, уволен | Фото:18.05 15:44   MIGnews.com

Художник, нарисовавший карикатуру на Нетаниягу, уволен

Ведущая немецкая ежедневная газета Sueddeutsche Zeitung в четверг уволила художника Дитера Ханицша за то, что он отказался извиниться за антисемитскую карикатуру на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel.

Несмотря на то, что главный редактор издания извинился за карикатуру на главу правительства, Ханицш отказался сделать то же самое, что привело к его увольнению.

По данным издания, что художник сотрудничал с Sueddeutsche Zeitung в течение многих лет, однако, редакция, на которую обрушились обвинения в неприкрытом антисемитизме, была вынуждена уволить опытного карикатуриста.

Напомним, Ханицш изобразил Биньямина Нетаниягу на сцене "Евровидения" с ракетой, на которой изображена звезда Давида, в руке.

Согласно информации издания, художника уволили из-за "непримиримых разногласий" с редакторским советом по поводу антисемитских клише.

Стоит отметить, что газету Sueddeutsche Zeitung в Германии ежедневно читают около 1,1 миллиона человек.
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