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Отца Юлии Скрипаль выписали из больницы 18.05 13:24   MIGnews.com

Отца Юлии Скрипаль допросили и выписали из больницы

В пятницу, 18 мая, экс-разведчик Сергея Скрипаля был выписан из больницы Солсбери, пишет иноСМИ.

Подробностей пока нет, тем не мене, представитель пресс-службы больницы рассказал Sky News, что право Скрипаля и его дочери на конфиденциальность ограничивает сотрудников клиники в предоставлении подробных отчетов о лечении.

Сообщается, что и Сергею и Юлии нужно стабилизировать здоровье, а их организмы должны выработать больше ферментов.

Отметим, 17 мая, британские следователи допрашивали Скрипаля, они хотели больше узнать о жизни Скрипаля в Великобритании, а также о его последних действиях перед отравлением. Допрос касался темы регулярных поездок экс-работника ГРУ в Лондон и за границу, а также о ежемесячных встречах Скрипаля в ресторане с его предполагаемым экс-куратором из секретной разведывательной службы MI6.
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