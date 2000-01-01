Отца Юлии Скрипаль допросили и выписали из больницы

Подробностей пока нет, тем не мене, представитель пресс-службы больницы рассказал Sky News, что право Скрипаля и его дочери на конфиденциальность ограничивает сотрудников клиники в предоставлении подробных отчетов о лечении.
Сообщается, что и Сергею и Юлии нужно стабилизировать здоровье, а их организмы должны выработать больше ферментов.
Отметим, 17 мая, британские следователи допрашивали Скрипаля, они хотели больше узнать о жизни Скрипаля в Великобритании, а также о его последних действиях перед отравлением. Допрос касался темы регулярных поездок экс-работника ГРУ в Лондон и за границу, а также о ежемесячных встречах Скрипаля в ресторане с его предполагаемым экс-куратором из секретной разведывательной службы MI6.